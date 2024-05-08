«Имею свою волю»: пропавших в Петербурге школьниц нашли с матерью в секте

Пропавшие в Петербурге сестры нашлись — вместе с матерью они в религиозной общине и домой возвращаться не собираются. Старшая записала видео: заявила, что отказалась от документов «по убеждениям» и сама решает, где ей жить. Отец настаивает, что дочерей втянули в секту, и уже добивается лишения бывшей жены родительских прав. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пошли в школу и не вернулись

Еще 9 февраля в Санкт-Петербурге исчезли 18-летняя Марина и ее 11-летняя младшая сестра: старшая повела девочку на учебу, после чего обе перестали выходить на связь.

«Девочек последний раз видели утром 9 февраля, когда старшая повела младшую в школу. Есть основания полагать, что они уже не в Ленинградской области», — рассказали «Фонтанке» в «ЛизаАлерт».

По данным издания, в последние месяцы сестры жили с отцом: младшая ходила в школу, старшая нигде не училась и не работала. Их отец в разговоре с РЕН ТВ заявил, что считает случившееся похищением: мужчина выразил уверенность, что за произошедшим стоит мать девочек, его бывшая жена, которая полтора года назад уехала в село и присоединилась к религиозной общине .

«Назначен суд по лишению ее родительских прав. Мы заявили, что они без документов находятся, в секте. Они ущемляют младшую [дочь] в правах на получение образования и медицину», — объяснил отец девочек.

Близкие семьи рассказали, что мать пропавших состоит в секте «Русская православная церковь — Царская империя». Журналисты описывают это движение как религиозное сообщество, адептам которого предлагают отказаться от контактов с близкими, документов и привычных благ цивилизации и переселиться обособленно. РЕН ТВ уточняет, что участников движения привлекают к идее создания на территории России отдельного государства под названием «Триединая Русь», а руководителя секты — уроженца Казахстана Леонида Власова — провозглашают «державным патриархом и императором всея Руси».

«Заражены сектантскими идеями»

Впоследствии стало известно: дети действительно находятся в религиозной общине . Сестры, а также их мать, вышли на связь, записав видеообращение. На кадрах у старшей в руках был лист бумаги — как она объяснила, на нем записаны ключевые тезисы ее обращения.

«Я имею свою волю проживать, где хочу и с кем хочу <...> По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими. Мой отец принуждал меня их брать и пользоваться. Был момент, когда папа злился на нас, когда мы отказались от карточки. Когда моя сестра отказывалась от карточек, когда мы не хотели их брать, проходить по ним в школу, ездить по ним в транспорте, он угрожал», — рассказала 18-летняя Марина.

Бабушка девочек рассказала РЕН ТВ, что более года назад мать уже увозила их в секту . Тогда, по ее словам, школьницы прониклись псевдорелигиозными установками и стали противостоять отцу. Позже мужчина смог вернуть их в Петербург и обратился за помощью к психологу.

«Когда сын понял, что девочки втянуты, он обманным путем их у нее забрал и вывез в Петербург, и с тех пор проживал с ними <...> Девочки были заражены этими сектантскими идеями, основная тема — это то, что пользоваться документами нельзя, это «зло великое»», — заявила женщина.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже потребовал доложить о ситуации с исчезновением женщины и двух ее дочерей в Санкт-Петербурге и распорядился подключиться к их поискам. В петербургском управлении СК начали проверку. Бастрыкин поручил руководителю городского главка представить информацию о ходе разбирательства и взять ситуацию под контроль.

Что известно о секте и ее лидере

Леонид Власов, которого называют основателем движения «Царская империя», известен среди последователей как «схимитрополит Зосима». По данным СМИ, он призывал сторонников готовиться к «концу света» и уничтожать паспорта. В феврале 2024 года Власова и нескольких его помощников задержали в Ульяновской области.

Согласно материалам о привлечении «Зосимы» в качестве обвиняемого, участники объединения намеревались создать на территории России самостоятельное государство «Триединая Русь» с монархическим устройством. Следствие также указывает, что в публикациях в соцсетях Власов допускал призывы к террористической деятельности. Сам он вину не признает.

Известно, что Леонид Власов родился в 1982 году в казахстанском городе Каратау.

«Будучи сиротой, Леонид Власов, по собственным словам, воспитывался «на улице», был скандалистом и дебоширом, участвовал в драках, и как результат этого — попал в колонию для малолетних преступников. Позднее прибавился срок за педофилию», — писал в научной работе о «Зосиме» заведующий кафедрой истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Александр Прилуцкий.

В 2018 году Власов основал небольшую общину в тульском поселке Луна, впоследствии его «адепты» также были замечены в Мордовии, Новосибирской области, Кургане и в Рязанской области.