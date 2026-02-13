Политолог оценил вероятность размещения американской ЧВК в Армении

Политолог Силаев: Пашинян пока не пойдет на размещение военных из США в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не будет размещать частную военную компанию (ЧВК) из США с целью обеспечить безопасность «Маршрута Трампа». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Не думаю, что речь пойдет о полноценной ЧВК — это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», — сказал он.

При этом политолог отметил, что такой сценарий полностью исключать не стоит. Он подчеркнул, что важнее то, что проект «Маршрута Трампа» предполагает исключение РФ из транспортных проектов в Закавказье. Ранее предполагалось, что обеспечивать безопасность на этом маршруте будут пограничники из России. Для этого, напомнил политолог, уже существует законодательная база в Армении. Однако согласно «маршруту Трампа», о котором договорились американские, армянские и азербайджанские власти, контроль передадут компании из США.

Ранее в Грузии призвали Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США.