Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Политолог оценил вероятность размещения американской ЧВК в Армении

Политолог Силаев: Пашинян пока не пойдет на размещение военных из США в Армении
David Mdzinarishvili/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не будет размещать частную военную компанию (ЧВК) из США с целью обеспечить безопасность «Маршрута Трампа». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Не думаю, что речь пойдет о полноценной ЧВК — это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», — сказал он.

При этом политолог отметил, что такой сценарий полностью исключать не стоит. Он подчеркнул, что важнее то, что проект «Маршрута Трампа» предполагает исключение РФ из транспортных проектов в Закавказье. Ранее предполагалось, что обеспечивать безопасность на этом маршруте будут пограничники из России. Для этого, напомнил политолог, уже существует законодательная база в Армении. Однако согласно «маршруту Трампа», о котором договорились американские, армянские и азербайджанские власти, контроль передадут компании из США.

Ранее в Грузии призвали Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!