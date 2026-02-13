Размер шрифта
Китай успешно вернул первую ступень ракеты для полетов на Луну

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты для полетов на Луну Long March
Wang Keqi/XinHua/Global Look Press

Китайские специалисты успешно вернули первую ступень новой ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Поисково-спасательный отряд обнаружил и поднял отработанную ступень из акватории моря. Отмечается, что Китай впервые выполнил миссию по морскому поиску и эвакуации первой ступени данной ракеты.

В программе пилотируемых полетов на Луну «Чанчжэн-10» является ключевым элементом. Ракета-носитель специально разрабатывалась для вывода на орбиту пилотируемого корабля нового типа «Мэнчжоу» и лунного посадочного модуля «Ланьюэ».

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.

В декабре КНР успешно запустила на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2, что стало возможным благодаря усилиям Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ранее Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R.
 
