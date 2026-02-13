Размер шрифта
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине резко закашлялся

Министр обороны Германии Писториус закашлялся после слов о помощи Киеву
Lisi Niesner/Reuters

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус странно повел себя по ходу брифинга НАТО в Брюсселе после слов о помощи Украине. Этот следует из видеотрансляции мероприятия.

В какой-то момент он внезапно прервал свою речь после обещания помощи Киеву, отвернулся от зала и начал кашлять, после чего повернулся обратно и произнес слова, которые вызвали смех в зале.

«Один из способов, которым мы можем помочь… Простите меня, я не старший брат Джо (Байдена — прим. ред.). Я простудился», — сказал он, подчеркнув, что «Германия приложит все усилия».

После этого министр обороны ФРГ продолжил свою речь. Спустя полминуты в кадре появился удивленный министр обороны Великобритании Джон Хили, который смотрел на Писториуса.

До этого Писториус заявил, что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

Ранее Германия передала Украине более трети своих систем Patriot, исчерпав возможности поставок.
 
