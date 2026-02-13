Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков

Смартфоны в России могут подорожать на 5–10%, а ноутбуки — на 15% из-за нового технологического сбора, спрогнозировала для «Газеты.Ru» эксперт Агентства стратегических инициатив, заслуженный работник торговли РФ, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

По ее словам, обсуждаемый техсбор, который планируется ввести на рынке электроники, почти наверняка приведет к временному удорожанию техники. Причины очевидны — новая пошлина увеличивает суммарные издержки импортеров, а ее эффект усиливают валютные колебания, рост транспортных расходов и необходимость актуализировать сертификаты, констатировала эксперт АСИ.

«В первые месяцы после вступления сборов в силу производители и поставщики, скорее всего, будут корректировать цены, закладывая в них непредсказуемость поставок и колебаний курса. В ретейле это нередко сопровождается дополнительной наценкой — своеобразным запасом прочности, который помогает бизнесу пережить переходный этап без потерь. Наиболее чувствительными к изменению цен окажутся сегменты, зависящие от импорта комплектующих, — смартфоны, ноутбуки, телевизоры. Их стоимость может вырасти на 5–10% по смартфонам и до 15% по ноутбукам, в зависимости от производителя и уровня модели», — отметила Епифанова.

По ее словам, однако рынок уже имеет механизмы сглаживания — сохраняется параллельный импорт, активно растет доля доступных азиатских брендов, а продажи подержанной техники продолжают увеличиваться. Поэтому серьезного скачка цен ожидать не стоит, полагает Епифанова.

С 1 сентября 2026 года в России планируют поэтапно запустить технологический сбор — неналоговый обязательный платеж, который будут платить импортеры и российские производители при первой реализации продукции на рынке РФ. На первом этапе под сбор должны попасть смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия, дальше — электронные компоненты и модули, которые используются в производстве техники, заявляли в Минпромторге РФ. В обсуждавшихся версиях фигурирует верхний предел сбора — не более 5000 рублей за единицу продукции или компонент (в зависимости от классификации). Отдельно в отраслевых публикациях назывались ориентиры ставок: около 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук (как вариант, который предлагали для обсуждения). Официальная логика властей заключается в том, что деньги от сбора можно направлять на госпрограммы поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности и «технологический суверенитет». По оценкам властей, бюджетный эффект на 2026–2028 годы может составить около 218 млрд рублей.

