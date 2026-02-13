В Одессе уничтожили готовившиеся к удару по России дальние беспилотники

Российские «Герани» атаковали военный аэродром Школьный в Одессе, который украинские войска переоборудовали в базу для запуска дальних беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ сожгли дроны, готовившиеся вылететь в сторону России для удара. Он отметил, что атака была такой же мощной, как на Киев и Днепропетровск.

«Не менее десяти ударов по аэродрому в момент запуска дронов», — сказал глава подпольного движения.

После налета на авиабазу ее оцепили. На ее территорию запустили несколько машин скорой помощи.

Лебедев уточнил, что второй удар пришелся по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», производящим военную электронику, прилегающие кварталы были обесточены.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре.

Ранее СМИ писали, что три ключевых города Украины оказались обесточены после ночных ударов.