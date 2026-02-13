Шоу «Что было дальше» планирует переезд в Казахстан: «Депортация стала последним аргументом»

Mash: шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан на фоне судов и Сабурова

Шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан из-за 50-летнего запрета для комика Нурлана Сабурова на въезд в Россию, отказа в регистрации товарного знака «ЧБД» и удобного расположения. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, проблемы у создателей «ЧБД» начались задолго до депортации Сабурова. В 2022 году продюсер Максим Морозов не смог зарегистрировать товарные знаки «Что было дальше» и «ЧБД» в Роспатенте. Ведомство сочло бренд слишком популярным, и закрепить права за одним человеком показалось несправедливым. Несмотря на видеообращения Сабурова, Алексея Щербакова, Эмира Кашокова, Ильи Макарова и Тамби Масаева, которые согласились на регистрацию, решение осталось прежним.

Морозов подал в суд с тем же запросом, одновременно пытаясь доказать, что Сабуров — лишь ведущий и не управляет проектом. Но эти доводы не сработали.

Сейчас команда ЧБД развивает новый канал на YouTube, который успешно монетизируется, так как зарегистрирован за пределами России — в Казахстане. Комики провели тестовые съемки в республике, пригласив на них Скриптонита, выступающего против СВО, и блогера Александра Зубарева.Они выяснили, что съемки за рубежом «открывают интересные сотрудничества».

«Депортация Сабурова стала последним аргументом для переезда детища Labelcom в Казахстан», — утверждается в посте.

В 2019 году продюсер Вячеслав Дусмухаметов запустил проект ЧБД, который он же инициировал и профинансировал. Долгое время команда не могла найти рекламодателей из-за скандальной репутации шоу, но через год проект начал приносить прибыль. В 2025 году «Что было дальше» получило доступ к дорогим рекламным слотам: 35 млн рублей за стандартный выпуск и 60 млн за новогодние.

По данным Mash, в сезоне 2025–2026 годов стоимость размещения на первой позиции составляла 12–14 млн рублей, на второй — 10–12 млн. Короткие ролики в начале и середине выпуска стоили 4–7 млн. После перехода на YouTube доходы от рекламы взлетели до 120 млн.

Ранее известный стилист отказался комментировать свой внезапный уход с Первого канала.