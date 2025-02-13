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13 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 13 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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MAD.vertise/Shutterstock/FOTODOM
13 февраля День родного языка и письменности отмечают жители Якутии. В этот день поздравляют работников радио и дарят друг другу презенты лучшие подруги. Какие еще даты и праздники отмечают 13 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 февраля Какие праздники отмечаются 13 февраля в других странах Церковные праздники 13 февраля Народные праздники и приметы 13 февраля Какие исторические события произошли 13 февраля Дни рождения и юбилеи 13 февраля

Праздники в России и мире 13 февраля

  • Всемирный день радио

Изобретение радио навсегда изменило жизнь человечества. Решение посвятить ему отдельный день приняли на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2012 году. Дату 13 февраля официально закрепили за Всемирным днем радио в 2013 году на Генеральной Ассамблее ООН. В эту дату в 1946 году впервые вышло в эфир «Радио ООН».

В России в честь праздника радиостанции проводят тематические эфиры и принимают поздравления от радиослушателей. При этом российский день радио отмечается 7 мая.

  • День родного языка и письменности в Якутии

Этот праздник учредил первый президент Якутии Михаил Николаев в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, просветителя, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова.

Ежегодно в честь праздника в Якутии запускают проекты по сохранению и развитию языка. Так, например, в 2024 году была начата экспедиция в места проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Во время поездки ученые впервые зафиксировали уникальные слова и выражения юкагирского и чукотского языков.

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Wikimedia Commons

  • День подруг

Накануне Дня всех влюбленных в мире отмечают неофициальный праздник — День подруг. Отмечать предложила героиня сериала «Парки и зоны отдыха» в одной из серий, а поклонники шоу быстро подхватили идею и превратили ее в модный тренд.

В День подруг положено выбираться на прогулку исключительно женской компанией. Можно весело провести время в кино, отправиться в кафе или просто прогуляться по парку.

Какие праздники отмечаются 13 февраля в других странах

Израиль — Ту би-Шват. Этот иудейский праздник выпадает на 15-е число месяца шват по еврейскому календарю. В этом году его отмечают 13 февраля. Второе название праздника — Новый год плодовых деревьев. Он символизирует крепкие связи народа со своей землей и важность охраны природы. В этот день принято по-особому накрывать стол. Среди главных угощений — фрукты, каша и оливки.

Армения — Терендез. Национальный праздник в честь Сретения Господня, который имеет языческие корни. Изначально он знаменовал приход весны и был посвящен плодородию. Главный ритуал — разжигание большого костра, через который прыгают молодые пары, чтобы укрепить отношения, — сохраняется и сегодня. Терендез объединяет древние языческие и христианские традиции, его непременные атрибуты — народные песни, танцы и угощения.

Италия — День тортеллини. Этот неофициальный праздник посвящен маленьким итальянским пельменям из пресного теста. Ежегодно 13 февраля его отмечают поклонники этого блюда по всему миру. Тортеллини бывают разные — мясные или напоминающие наши вареники: с сыром, различными овощами. По легенде придумал это блюдо в ХVI веке повар, вдохновившись красотой знаменитой итальянской дворянки Лукреции Борджиа. Повар подглядывал за дамой в замочную скважину, увидел ее пупок и придумал макаронное изделие аналогичной формы.

Церковные праздники 13 февраля

  • День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой бессребреник Кир родился и вырос в Александрии. Здесь же он прославился как отзывчивый и очень талантливый врач. Будучи христианином, Кир лечил всех пациентов бесплатно. Врач исцелял не только телесные недуги, но и душевные. Он также проповедовал Евангельское учение и обратил многих язычников в христианскую веру.

Когда при императоре Диоклетиане началось самое суровое гонение на христиан в Римской империи, он удалился в пустыню. Там он продолжил исцелять больных молитвой, получив от Бога дар лечить все болезни. О славе Кира прослышал благочестивый христианин Иоанн, ставший его последователем.

Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, святые Кир и Иоанн посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города впал в бешенство, схватил святых, подвергнул пыткам на глазах у Афанасии и ее дочерей. И все же ему не удалось поколебать их веру. Язычники казнили сначала женщин, а потом Кира и Иоанна.

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Александр Кряжев/РИА Новости

Народные праздники и приметы 13 февраля

  • Никита-пожарник

В этот день было принято почитать память святителя Никиты. Он родился в Киеве в XI веке, еще в раннем возрасте принял решение стать монахом. Никита поддался дьявольскому искушению, отказавшись от чтения Евангелия. После того, как из монаха изгнали бесов, он вернулся на путь воздержания и послушания, и превзошел многих в добродетели. В народе Никиту почитали как хранителя от огня, молний и чересчур жаркого солнца. К нему обращались с просьбами затушить пожар и защитить от засухи.

  • Приметы

В этот день крестьяне присматривались к тому, как горят в печи дрова. Если разгораются плохо и дымят, можно ждать скорой оттепели. Сильная тяга в печи, напротив, предвещала продолжительные морозы.

Если пламя огня в печи было красным — будет холодно, белым — идет потепление.

Какие исторические события произошли 13 февраля

  • 1241 — монголы вторглись в Польшу и разгромили местное ополчение.
  • 1542 — в Тауэре лишили жизни за супружескую измену пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард.
  • 1633 — Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.
  • 1720 — указом Петра I основан Главный магистрат — бюрократическое учреждение Российской империи.
  • 1777 — в Париже поймали и арестовали маркиза де Сада, обвиняемого в похищении, развращении и отравлении девушек.
  • 1842 — Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-ПетербургМосква.
  • 1859 — в Москве торжественно открыли первую женскую гимназию.
  • 1901 — в Московском Художественном театре впервые представили зрителям пьесу А. П. Чехова «Три сестры».
  • 1917 — в Париже поймали и заключили под стражу знаменитую шпионку Мату Хари.
  • 1943 — советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на Эльбрус. Они сбросили с вершины фашистские штандарты и водрузили флаги СССР.
  • 1945 — войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта взяли Будапешт.
  • 1946 — американские военные сообщили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК).

Дни рождения и юбилеи 13 февраля

  • 1769 год — родился Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист, издатель.
  • 1806 год — родился Владимир Корнилов, российский флотоводец, герой обороны Севастополя.
  • 1873 год — родился Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец.
  • 1883 год — родился Евгений Вахтангов, российский и советский театральный актер и режиссер, основатель Театра им. Е. Вахтангова.
  • 1903 год — родился Жорж Сименон, бельгийский мастер детектива, автор романов о комиссаре Мегрэ.
  • 1939 год — родился Валерий Рождественский, советский летчик-космонавт, бортинженер, Герой Советского Союза.

Кто отмечает дни рождения

  • 78 лет исполняется Татьяне Тарасовой, советскому и российскому тренеру по фигурному катанию.
  • 75 лет исполняется Питеру Гэбриэлу, английскому музыканту, певцу.
  • 61 год исполняется Дмитрию Ревякину, российскому музыканту, лидеру группы «Калинов мост».
  • 51 год исполняется Робби Уильямсу, британскому певцу, бывшему участнику группы «Take That».
  • 50 лет исполняется Артемию Лебедеву, российскому дизайнеру, основателю одноименной веб-студии.

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