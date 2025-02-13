13 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 13 февраля
- Всемирный день радио
Изобретение радио навсегда изменило жизнь человечества. Решение посвятить ему отдельный день приняли на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2012 году. Дату 13 февраля официально закрепили за Всемирным днем радио в 2013 году на Генеральной Ассамблее ООН. В эту дату в 1946 году впервые вышло в эфир «Радио ООН».
В России в честь праздника радиостанции проводят тематические эфиры и принимают поздравления от радиослушателей. При этом российский день радио отмечается 7 мая.
- День родного языка и письменности в Якутии
Этот праздник учредил первый президент Якутии Михаил Николаев в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, просветителя, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова.
Ежегодно в честь праздника в Якутии запускают проекты по сохранению и развитию языка. Так, например, в 2024 году была начата экспедиция в места проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Во время поездки ученые впервые зафиксировали уникальные слова и выражения юкагирского и чукотского языков.
- День подруг
Накануне Дня всех влюбленных в мире отмечают неофициальный праздник — День подруг. Отмечать предложила героиня сериала «Парки и зоны отдыха» в одной из серий, а поклонники шоу быстро подхватили идею и превратили ее в модный тренд.
В День подруг положено выбираться на прогулку исключительно женской компанией. Можно весело провести время в кино, отправиться в кафе или просто прогуляться по парку.
Какие праздники отмечаются 13 февраля в других странах
Израиль — Ту би-Шват. Этот иудейский праздник выпадает на 15-е число месяца шват по еврейскому календарю. В этом году его отмечают 13 февраля. Второе название праздника — Новый год плодовых деревьев. Он символизирует крепкие связи народа со своей землей и важность охраны природы. В этот день принято по-особому накрывать стол. Среди главных угощений — фрукты, каша и оливки.
Армения — Терендез. Национальный праздник в честь Сретения Господня, который имеет языческие корни. Изначально он знаменовал приход весны и был посвящен плодородию. Главный ритуал — разжигание большого костра, через который прыгают молодые пары, чтобы укрепить отношения, — сохраняется и сегодня. Терендез объединяет древние языческие и христианские традиции, его непременные атрибуты — народные песни, танцы и угощения.
Италия — День тортеллини. Этот неофициальный праздник посвящен маленьким итальянским пельменям из пресного теста. Ежегодно 13 февраля его отмечают поклонники этого блюда по всему миру. Тортеллини бывают разные — мясные или напоминающие наши вареники: с сыром, различными овощами. По легенде придумал это блюдо в ХVI веке повар, вдохновившись красотой знаменитой итальянской дворянки Лукреции Борджиа. Повар подглядывал за дамой в замочную скважину, увидел ее пупок и придумал макаронное изделие аналогичной формы.
Церковные праздники 13 февраля
- День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
Святой бессребреник Кир родился и вырос в Александрии. Здесь же он прославился как отзывчивый и очень талантливый врач. Будучи христианином, Кир лечил всех пациентов бесплатно. Врач исцелял не только телесные недуги, но и душевные. Он также проповедовал Евангельское учение и обратил многих язычников в христианскую веру.
Когда при императоре Диоклетиане началось самое суровое гонение на христиан в Римской империи, он удалился в пустыню. Там он продолжил исцелять больных молитвой, получив от Бога дар лечить все болезни. О славе Кира прослышал благочестивый христианин Иоанн, ставший его последователем.
Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, святые Кир и Иоанн посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города впал в бешенство, схватил святых, подвергнул пыткам на глазах у Афанасии и ее дочерей. И все же ему не удалось поколебать их веру. Язычники казнили сначала женщин, а потом Кира и Иоанна.
Народные праздники и приметы 13 февраля
- Никита-пожарник
В этот день было принято почитать память святителя Никиты. Он родился в Киеве в XI веке, еще в раннем возрасте принял решение стать монахом. Никита поддался дьявольскому искушению, отказавшись от чтения Евангелия. После того, как из монаха изгнали бесов, он вернулся на путь воздержания и послушания, и превзошел многих в добродетели. В народе Никиту почитали как хранителя от огня, молний и чересчур жаркого солнца. К нему обращались с просьбами затушить пожар и защитить от засухи.
- Приметы
В этот день крестьяне присматривались к тому, как горят в печи дрова. Если разгораются плохо и дымят, можно ждать скорой оттепели. Сильная тяга в печи, напротив, предвещала продолжительные морозы.
Если пламя огня в печи было красным — будет холодно, белым — идет потепление.
Какие исторические события произошли 13 февраля
- 1241 — монголы вторглись в Польшу и разгромили местное ополчение.
- 1542 — в Тауэре лишили жизни за супружескую измену пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард.
- 1633 — Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.
- 1720 — указом Петра I основан Главный магистрат — бюрократическое учреждение Российской империи.
- 1777 — в Париже поймали и арестовали маркиза де Сада, обвиняемого в похищении, развращении и отравлении девушек.
- 1842 — Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.
- 1859 — в Москве торжественно открыли первую женскую гимназию.
- 1901 — в Московском Художественном театре впервые представили зрителям пьесу А. П. Чехова «Три сестры».
- 1917 — в Париже поймали и заключили под стражу знаменитую шпионку Мату Хари.
- 1943 — советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на Эльбрус. Они сбросили с вершины фашистские штандарты и водрузили флаги СССР.
- 1945 — войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта взяли Будапешт.
- 1946 — американские военные сообщили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК).
Дни рождения и юбилеи 13 февраля
- 1769 год — родился Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист, издатель.
- 1806 год — родился Владимир Корнилов, российский флотоводец, герой обороны Севастополя.
- 1873 год — родился Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец.
- 1883 год — родился Евгений Вахтангов, российский и советский театральный актер и режиссер, основатель Театра им. Е. Вахтангова.
- 1903 год — родился Жорж Сименон, бельгийский мастер детектива, автор романов о комиссаре Мегрэ.
- 1939 год — родился Валерий Рождественский, советский летчик-космонавт, бортинженер, Герой Советского Союза.
Кто отмечает дни рождения
- 78 лет исполняется Татьяне Тарасовой, советскому и российскому тренеру по фигурному катанию.
- 75 лет исполняется Питеру Гэбриэлу, английскому музыканту, певцу.
- 61 год исполняется Дмитрию Ревякину, российскому музыканту, лидеру группы «Калинов мост».
- 51 год исполняется Робби Уильямсу, британскому певцу, бывшему участнику группы «Take That».
- 50 лет исполняется Артемию Лебедеву, российскому дизайнеру, основателю одноименной веб-студии.