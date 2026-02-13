«Чтобы не думали, что мы хотим войны». Киев может пойти на «самые тяжелые уступки»

Президент Украины Владимир Зеленский может быть готов к «самой тяжелой уступке» — отказу от контроля над частью Донбасса. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на его советников. По данным издания, такой шаг обсуждается как возможный элемент мирных соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский может быть готов к «самой тяжелой уступке» в рамках возможного мирного урегулирования — отказу от контроля над территориями Донбасса. Об этом сообщает американское издание The Atlantic со ссылкой на двух советников украинского лидера. Материал подготовил журналист Саймон Шустер.

По данным издания, после недавних переговоров в Абу-Даби украинская делегация проинформировала президента о том, что американские посредники выражают недовольство затягиванием процесса, а Москва сохраняет прежние требования о выводе войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признания этих регионов и Крыма в составе России.

«Самая тяжелая уступка»

В публикации со ссылкой на источники в окружении Зеленского говорится, что возможный отказ от контроля над частью Донбасса рассматривается как «самая тяжелая уступка из всех». По словам собеседников издания, речь идет о варианте, который бы стал частью более широкой договоренности о прекращении боевых действий.

Сам Зеленский в интервью The Atlantic заявил, что Киев выстраивает тактику взаимодействия с администрацией США таким образом, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны».

«Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Украина стремится к завершению конфликта, но не согласится на условия, которые сочтет «унизительными». В числе обязательных элементов возможной сделки он назвал гарантии безопасности со стороны западных партнеров.

Фактор Белого дома

Отдельное внимание в материале The Atlantic уделяется политическому контексту в США. По данным издания, президент Дональд Трамп заинтересован в достижении договоренности до промежуточных выборов в конгресс.

Зеленский в интервью допустил, что завершение боевых действий стало бы значимым политическим результатом для главы Белого дома. По его словам, «для Трампа нет большей победы», чем остановить конфликт.

Британская газета Financial Times ранее писала, что США дали понять Киеву, что предоставление гарантий безопасности может зависеть от подписания мирного соглашения, включающего территориальные уступки. По данным издания, обсуждался вариант, при котором Украина выводит войска с контролируемых ею районов Донбасса, а в ответ получает дополнительные обязательства по поддержке и поставкам вооружений.

Требования Москвы

Российская сторона заявляет о необходимости закрепления территориальных изменений. Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической территорией России и заявлял, что Москва будет добиваться закрепления его статуса.

После начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года Россия объявила о включении в свой состав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Киев и большинство западных стран эти решения не признают.

Как отмечает The Atlantic, Москва продолжает настаивать на выводе украинских войск с этих территорий, а также на международном признании этих регионов.