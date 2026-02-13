В Кремле заявили о пользе конкурентов для развития мессенджера Max

Присутствие иностранных мессенджеров на российском рынке может позитивно сказаться на развитии отечественного сервиса Max. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ограничения против мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора являются составной частью борьбы между Россией и НАТО.

В начале текущей недели российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram.