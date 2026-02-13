Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле заявили о пользе конкурентов для развития мессенджера Max

Песков: для развития Max полезны конкуренты
VK

Присутствие иностранных мессенджеров на российском рынке может позитивно сказаться на развитии отечественного сервиса Max. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ограничения против мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора являются составной частью борьбы между Россией и НАТО.

В начале текущей недели российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!