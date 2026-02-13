Размер шрифта
Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным

Пленный боец ВСУ рассказал, как украинские солдаты отказались стрелять в россиян
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские боевики отказались выполнять приказ своего командования и не стали открывать огонь по российским военным, а сдались вместо этого в плен. Об этом ТАСС рассказал помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Берестенко.

«Я услышал, как кто-то начал долбиться в дверь в доме, мы крикнули: «Кто там?». В ответ сказали, что это армия РФ, надо сдаваться. Нам в рацию (командиры — прим.ред.) кричали открывать огонь на поражение. Но мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — украинский военнопленный.

По словам Берестенко, российские бойцы относятся по-человечески к нему и его сослуживцам, взятым в плен.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что российские военнопленные подвергаются жестоким пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах.

Он отметил, что самое большое количество издевательств и истязаний совершается в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, часто в клетках. Находящихся там россиян не включают в списки военнопленных, добавил дипломат.

Ранее сдавшийся в плен украинский военный рассказал о пытках бойцов ВС РФ в радиоэфире.
 
