Над регионами России ночью сбили 58 дронов ВСУ. Военная операция, день 1451-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 58 ударных беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. Российские военные сбили 43 БПЛА в Волгоградской области, 12 — в Ростовской, два — в Курской и один — в Крыму. В Волгоградской области в результате атаки украинских БПЛА пострадали три человека, включая ребенка, сообщили власти региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.