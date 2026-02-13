Над регионами России ночью сбили 58 дронов ВСУ. Военная операция, день 1451-й

Боевики элитного полка ВСУ «Шквал», переброшенные в село Горькое в Запорожской области уничтожены ударами ФАБ, сообщает ТАСС.
Подконтрольный ВСУ Херсон остался без электроснабжения, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько.
Резервные силы ВСУ на краснолиманском направлении практически выбиты, российские операторы БПЛА на этом участке фронта держат логистику ВСУ под полным контролем, сообщает ТАСС.
Расчеты FPV-дронов «КВН» Ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
Владимир Зеленский недоволен тем, что в западных СМИ распространяется информация о выборах на Украине, факт таких материалов может служить сигналом украинскому лидеру от европейских элит о том, что их не устраивают результаты его работы, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Дикий.Live».
Губернатор Бочаров: в Волгограде обломки БПЛА упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы и проспекте имени Героев Сталинграда, повреждения получили несколько машин, в ряде квартир были выбиты стекла. Также обломки дронов упали на территории ряда промышленных предприятий Волгограда и области.
Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров.
🔴 Минобороны: ночью силами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских БПЛА
▫️ 43 – над территорией Волгоградской области,
▫️ 12 – над территорией Ростовской области,
▫️ 2 – над территорией Курской области,
▫️ 1 – над территорией Республики Крым.
Сегодня 1451-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.