Бутина рассказала, пытали ли ее в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина рассказала, пытали ли ее в американской тюрьме, передает РИА «Новости».

Бутина отметила, что никаких пыток в тюрьме США не было.

Однако, по ее словам, она очень много времени провела в условиях изоляции.

Ранее в Госдуме предложили создать «список Бутиной», в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.