Как россияне отдохнут в День труда, показал опрос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне будут отмечать 1 мая, День труда. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Согласно полученным данным, 32% респондентов относятся к этой дате, как к Международному дню солидарности трудящихся. При этом 31% опрошенных рассматривают этот день как выходной. Почти половина (49%) россиян собираются отмечать этот день.

«Среди самых распространенных планов на выходные — провести время в кругу семьи (39%), заняться участком, огородом (21%), тогда как еще 14 лет назад 1 мая чаще планировали отмечать в компании гостей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 79% респондентов считают этот праздник нужным. Среди них 23% считают, что день необходим для отдыха, 22% — для соблюдения традиций, 21% — для объединения и общения.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе.