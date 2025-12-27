Ирина Роднина объяснила, почему не стала получать паспорт США

Роднина: я не стала получать паспорт США, так как всегда считала себя россиянкой

Ирина Роднина во время пресс-конференции, посвященной проведению XX Международного фестиваля спортивного кино, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве, 2022 год

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что никогда не стремилась получить американский паспорт, хотя прожила в США 13 лет. Об этом она рассказала Sport24.

Роднина отметила, что получение гражданства Соединенных Штатов требует сложной процедуры и осознанного выбора, но для нее этот вопрос никогда не был актуальным. Она работала в Америке тренером, однако всегда сохраняла самоидентификацию как гражданка России.

«Я всегда считала себя гражданкой России», — подчеркнула Роднина.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

