Новости. Общество

Кардиолог рассказал, что может привести к инфаркту в новогодние праздники

Кардиолог Беленков: недостаток сна повышает риск инфаркта в Новый год
Врач-кардиолог Юрий Беленков заявил в эфире телеканал «Россия 1», что недостаток сна в новогодние праздники увеличивает риск возникновения инфаркта.

По словам специалиста, россияне совершают ряд ошибок, которые могут привести к заболеванию, например, «когда человек весь год сидит в офисе, потом едет на дачу и начинает по заданию жены чистить снег лопатой».

Также к инфаркту может привести недостаток сна в новогодние праздники. В частности, кардиолог посоветовал поспать днем 31 декабря около трех часов. К кризису может привести и злоупотребление алкоголем и жирной пищей за новогодним столом.

Тем, у кого уже есть проблемы со здоровьем, не стоит пренебрегать приемом лекарств.

26 декабря врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила, что долго стоящие на столе салаты, мясные и сырные нарезки могут оказаться источниками вредоносных бактерий и спровоцировать пищевую инфекцию.

До этого Кашух говорила, что в течение дня накануне новогодней ночи не следует пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами.

Ранее россиянам рассказали, как провести новогодние праздники без тяжести в животе.

