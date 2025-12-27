Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Военный эксперт заявил, что ВС России «серьезно закрепились в Копанках»

Марочко: ВС России серьезно закрепились в Копанках Харьковской области
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие «серьезно закрепились» в Копанках Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что населенный пункт до сих пор остается в серой зоне, однако оперативно-тактическая обстановка говорит, что российские военнослужащие на этом участке местности закрепились.

«Вполне вероятно, что в ближайшее время заявление об освобождении данного населенного пункта появится в повестке министерства обороны России», — сказал военный эксперт.

25 декабря Марочко заявил, что взятие под контроль Свято-Покровского в Донецкой народной республике позволяет российской армии начать бои за Славянск.

25 декабря в Минобороны России сообщили, что российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Свято-Покровское.

Марочко отмечат, что в западном направлении от Свято-Покровского серьезных фортификаций ВСУ и крупных населенных пунктов нет до Рай-Александровки, что поспособствует стремительному продвижению российской армии.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512647_rnd_2",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+