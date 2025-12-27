Российские военнослужащие «серьезно закрепились» в Копанках Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что населенный пункт до сих пор остается в серой зоне, однако оперативно-тактическая обстановка говорит, что российские военнослужащие на этом участке местности закрепились.

«Вполне вероятно, что в ближайшее время заявление об освобождении данного населенного пункта появится в повестке министерства обороны России», — сказал военный эксперт.

25 декабря Марочко заявил, что взятие под контроль Свято-Покровского в Донецкой народной республике позволяет российской армии начать бои за Славянск.

25 декабря в Минобороны России сообщили, что российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Свято-Покровское.

Марочко отмечат, что в западном направлении от Свято-Покровского серьезных фортификаций ВСУ и крупных населенных пунктов нет до Рай-Александровки, что поспособствует стремительному продвижению российской армии.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС России.