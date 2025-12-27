Размер шрифта
Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Миляев: опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В ночь на 25 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников в Тульской области. Обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и инфраструктуры региона не было зафиксировано.

24 декабря Миляев сообщил о пожаре на одном из предприятий после отражения атаки БПЛА. По его словам, на территорию предприятия упали обломки беспилотников. Возгорание было оперативно потушено.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками гуманитарный конвой из Дагестана в Белгородской области. Три человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев. Удар пришелся по одному из грузовиков, перевозивших помощь для российских военнослужащих.

Ранее Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной.

