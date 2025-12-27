Размер шрифта
В аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд

В петербургском аэропорту Пулково на 13 часов задержали рейс в Пхукет
Александр Гальперин/РИА Новости

Рейс SU628 из Санкт-Петербурга в Пхукет задержан в аэропорту Пулково. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Регистрация на рейс завершилась 26 декабря в 20:20 мск, однако вылет перенесен на субботу и запланирован на 09:00 мск. То есть задержка составит 13 часов. Посадка пассажиров должна начаться в 08:00 и продлится 25 минут — до 08:25 мск.

26 декабря Telegram-канал Mash писал, что в аэропортах Москвы задержали 156 авиарейсов из-за метели. Непогода затронула 75 рейсов в аэропорту Шереметьево, 37 — в Домодедово, 35 — во Внуково и девять в Жуковском. Отмечается, что пять рейсов было отменено в Домодедово.

24 декабря сообщалось, что в Пулково грузовой автомобиль врезался в пассажирский трап. Обошлось без пострадавших. Судя по видео, машина осталась стоять на месте аварии. О том, будут ли вызваны для оформления ДТП сотрудники ГИБДД не сообщается. Также неизвестно, на какую сумму причинен ущерб.

Ранее в Петербурге открыли движение по новой дороге в аэропорт Пулково.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512515_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
