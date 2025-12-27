Размер шрифта
В Италии заявили о когнитивной войне Европы против России

L'Antidiplomatico: Европа ведет когнитивную войну против России
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европа ведет против России полноценную когнитивную войну, демонизируя президента Владимира Путина и используя СМИ для манипуляции общественным сознанием. Такое мнение высказало итальянское издание L'Antidiplomatico.

В статье приводится пример, что в европейских СМИ вину за возможное отсутствие рождественских подарков у детей возлагают на российского лидера. Автор утверждает, что такие нарративы продвигают не таблоиды, а крупные медиа, а целью является формирование нужного восприятия у населения.

«Речь идет не просто о безумных новостях... а о настоящей когнитивной войне. Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов... а поле битвы — это умы европейцев», — говорится в публикации.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны — члены Североатлантического альянса готовиться к войне с Россией. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидеры государств — членов Европейского союза намерены достичь полной готовности к боевым действиям к концу текущего десятилетия.

Ранее в МО Белоруссии предупредили о подготовке западных стран к войне. 

