В ОНФ сообщили, что обработали большую часть обращений на прямую линию Путина

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал РИА Новости, что большинство обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина обработано.
«Основной массив обращений обработан — распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям», — поделился Кузнецов.
26 декабря аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство — 80,8% опрошенных россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.
77% респондентов одобряют деятельность Путина на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Недоверие Путину выразили 14,6% респондентов. Кроме того, 77% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 13,2%.
При этом работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, отрицательно ответили — 19,7% О доверии главе правительства РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19% оценили его работу отрицательно.
Ранее Путин ответил на вопрос, с чего для него начинается Родина.