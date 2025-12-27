В ОНФ сообщили, что обработали большую часть обращений на прямую линию Путина

ОНФ: большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» в Москве, 19 декабря 2025 года

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал РИА Новости, что большинство обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина обработано.

«Основной массив обращений обработан — распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям», — поделился Кузнецов.

26 декабря аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство — 80,8% опрошенных россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

77% респондентов одобряют деятельность Путина на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Недоверие Путину выразили 14,6% респондентов. Кроме того, 77% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 13,2%.

При этом работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, отрицательно ответили — 19,7% О доверии главе правительства РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19% оценили его работу отрицательно.

