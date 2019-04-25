Помпео указал на «след» ИГ во взрывах на Шри-Ланке

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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS заявил, что виновные во взрывах на Шри-Ланке «как минимум вдохновлялись» атаками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает Reuters.

«Все указывает, что это [взрывы] как минимум было вдохновлено ИГ, — сказал Помпео.

В агентстве, ссылаясь на источники, добавили, что расследование в США полагает, что атаковавшие церкви и гостиницы на Шри-Ланке «симпатизировали» ИГ и, возможно, связывались с представителями группировки.

Ранее ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.