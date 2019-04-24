Трое арестантов отравились неизвестным веществом в «Матросской тишине»

В Москве трое арестантов пострадали из-за отравления неизвестным веществом в «Матросской тишине», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСИН.

Один из пострадавших погиб.

«В ночь с 23 на 24 апреля 2019 года в одной из камер СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве были обнаружены трое обвиняемых, которые предположительно отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось», — сообщили в управлении.

Источник отравления и название вещества неизвестны.