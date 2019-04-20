Из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный вокзал в Киеве

В Киеве здание Центрального вокзала эвакуировали из-за сообщения о «минировании». Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

По данным ведомства, пассажиры и сотрудники были выведены из здания вокзала.

Как отмечается, в настоящее время полиция проводит осмотр здания.

При этом эксперты также осматривают прилегающие к вокзалу территории.

Ранее сообщалось, что полиция Украины перешла на усиленный режим работы перед президентскими выборами.