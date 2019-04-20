Доступ к ценностям Нотр-Дама все еще затруднен после пожара

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Специалисты по реставрации не могут добраться до некоторых ценностей после пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что ценности Нотр-Дама не пострадали, однако доступ к ним все еще закрыт.

«Специалисты по сохранению произведений думают над решением, которое позволило бы нам получить доступ [к ценностям]», — заявила куратор проектов по сохранению исторических ценностей Жюдит Каган.

Ранее была названа еще одна версия причины пожара в Нотр-Даме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате него обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.