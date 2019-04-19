Пенсионер вступил в схватку с крокодилом в США

В США 80-летний пенсионер сразился с забравшимся на задний двор его дома крокодилом. Об этом сообщил корреспондент WSVN в твиттере.

Отмечается, что пенсионер увидел рептилию, когда вышел во двор из-за сильного лая его пса.

«Я вышел и накинул на его шею [крокодила] петлю», — добавил пенсионер.

Мужчина рассказал, что он сражался с крокодилом, пока они не оказались возле пруда. Рептилия пыталась затянуть его в пруд, но он сопротивлялся.

Битва человека и крокодила продолжалась пока на подмогу пенсионеру не пришла полиция по охране диких животных, уточнил корреспондент.

Пенсионер признался, что до этого он разводил волков и изучал ядовитых змей, поэтому умеет обращаться с опасными животными.