«У нас свой Нотр-Дам»: сгорел католический храм XIX века в Белоруссии
Деревянный католический храм XIX века сгорел в Витебской области Белоруссии, сообщает сайт tut.by со ссылкой на очевидцев и УМЧС страны.
Отмечается, что пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и повредил стены в храме. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращения с огнем при сжигании мусора.
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«У нас свой Нотр-Дам-де-Пари», — заявил очевидец.
По данным сайта, здание католического храма не использовалось более 30 лет.
Данных о пострадавших не было.