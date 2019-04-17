«У нас свой Нотр-Дам»: сгорел католический храм XIX века в Белоруссии

Деревянный католический храм XIX века сгорел в Витебской области Белоруссии, сообщает сайт tut.by со ссылкой на очевидцев и УМЧС страны.

Отмечается, что пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и повредил стены в храме. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращения с огнем при сжигании мусора.

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«У нас свой Нотр-Дам-де-Пари», — заявил очевидец.

По данным сайта, здание католического храма не использовалось более 30 лет.

Данных о пострадавших не было.

Ранее была названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме.