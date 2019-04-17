В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящее лето в России не ожидается холодным, передает РИА «Новости».

По его словам, температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, а, возможно, и выше.

«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы», — сказал Вильфанд.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до 10°C.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.