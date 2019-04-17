Тонущую собаку чудом спасли рабочие нефтяной вышки
Рабочие нефтяной вышки чудом спасли тонущую собаку в Сиамском заливе. Об этом сообщает Associated Press.
В материале говорится, что животное очутилось в 220 км от берега.
Собаку заметили, когда она подплыла к платформе. Если бы в этот день волны были сильнее, то ее, скорее всего, не увидели.
Реклама
Как отмечается, животное могло случайно упасть с рыболовного траулера. После чудесного спасения собаке дали кличку «выживший».
Ранее сообщалось, что эстонцы спасли из ледяной реки волка.