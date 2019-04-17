Тонущую собаку чудом спасли рабочие нефтяной вышки

Рабочие нефтяной вышки чудом спасли тонущую собаку в Сиамском заливе. Об этом сообщает Associated Press.

В материале говорится, что животное очутилось в 220 км от берега.

Собаку заметили, когда она подплыла к платформе. Если бы в этот день волны были сильнее, то ее, скорее всего, не увидели.

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Как отмечается, животное могло случайно упасть с рыболовного траулера. После чудесного спасения собаке дали кличку «выживший».

Ранее сообщалось, что эстонцы спасли из ледяной реки волка.