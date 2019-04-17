ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Голландии
ФСБ России перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Голландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как отмечается, сотрудниками службы был задержан наркокурьер-гражданин Болгарии. В его автомобиле, который следовал по маршруту Нидерланды — ФРГ — Польша — Украина — Россия, правоохранители обнаружили тайник. Там было найдено 90 кг амфетамина в жидком виде.
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Уточняется, что получателями вещества были граждане России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ФСБ пресекла канал поставок наркотиков из ЕС.