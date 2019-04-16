Врачи назвали излюбленные позы огородников опасными для здоровья

В преддверии дачного сезона медики предупреждают россиян об опасностях чрезмерного увлечения садоводством, передает РИА «Новости».

По словам врачей, любимые позы садоводов при прополке грядок — сидя на корточках или согнув спину и наклонив голову — могут привести к сердечному приступу, инфаркту и инсульту. Кроме того, из-за продолжительных работ в таких позах страдают коленные и тазобедренные суставы, а также поясница.

Реклама

При этом отмечается, что умеренная работа в огороде может быть полезна для здоровья, она помогает профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Однако для этого следует ограничить работу на дачном участке тремя часами в день.

Ранее врачи предостерегли россиян от долгого принятия горячих ванн.