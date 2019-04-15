Появились подробности с аварии автобуса с детьми под Тулой

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Тульской области в районе села Волынцево, где перевернулся автобус с детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России.

До этого стало известно, что всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.

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Как отмечается, сообщение об автобусе с детьми, съехавшем в кювет автобусе поступило в МЧС в 21.45 по местному времени (совпадает с мск).

По данным МЧС, к месту аварии прибыли экстренные службы. Пассажиров уже переместили в пункт временного размещения в Туле. Детей и сопровождающих пообещали отправить домой в Орел утром 15 апреля.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми перевернулся под Тулой.