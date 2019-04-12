В Огайо запретили аборты на ранней стадии

Губернатор американского штата Огайо Майкл Девайн подписал закон, который запрещает делать аборты на ранних сроках. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, закон запрещает проведение абортов на стадии появления сердцебиения у плода.

Как отмечается, этот момент может наступать на пятой неделе беременности.

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При этом экс-губернатор Огайо Джон Кейсик дважды накладывал вето на законопроект из-за того, что он не соответствует конституции США.

Ранее сообщалось, что суд Южной Кореи признал запрет на аборты антиконституционным.