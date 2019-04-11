Мать избила спящую дочь бейсбольной битой в Калужской области

В Калужской области мать избила бейсбольной битой спящую дочь, передает Рен ТВ.

По данным следствия, женщина нанесла более 15 ударов по голове, телу и конечностям несовершеннолетней девочки. В момент нападения она спала.

Уточняется, что в этот момент мать также угрожала своей дочери убийством.

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Как отмечается, по итогам разбирательства женщина была признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что автомобилист с битой напал на мужчину с ребенком в коляске в Москве.