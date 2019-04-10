Число жертв циклона «Идай» превысило тысячу человек

26 марта 2018 года. Зажженные свечи возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где... Александр Кряжев/РИА «Новости»

Число погибших в результате шторма, обрушившегося на юго-восток Африки в прошлом месяце, превысило тысячу человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Кроме того, из-за циклона пострадали около двух тысяч человек.

В ООН уже охарактеризовали циклон «Идай» как «один из самых смертоносных штормов в южном полушарии».

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Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги. Он обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.

Ранее сообщалось, что возросло число погибших из-за циклона «Идай» в Зимбабве.