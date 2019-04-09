Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

В 2018 году Украина приняла решение выдать России обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова Магомеда Дукузова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Как отмечается, это произошло несмотря на осложнение отношений между государствами.

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«...компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала «Форбс» гражданина США Пола Хлебникова», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Киев назвал условие выдачи обвиняемого в причастности к убийству Пола Хлебникова.

Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года при выходе из редакции. Стрелявших было двое, и они сразу же скрылись. Журналист получил четыре пулевых ранения и скончался по дороге в больницу, успев сказать, что не знает, кто в него стрелял.