Из-за селфи девочка выпала с десятого этажа

В Тюмени из окна десятого этажа выпала девочка, делая селфи. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на заявление в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам очевидцев, во время селфи девочку держали мальчики, но после отпустили. Девочка упала на железное крыльцо, а затем — на асфальт, уточнили очевидцы.

Реклама

Как отмечается, состояние девушки тяжелое. Ей провели операцию, и на настоящий момент она лежит в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах.