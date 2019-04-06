Талые воды подтопили дома в Уфе

В Уфе талые воды затопили некоторые дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Уточняется, что уровень талых вод поднялся 4 апреля в селе Максимовка Калининского района Уфы.

Отмечается, что из-за этого затопило девять домов. Около 20 человек вынуждены оставаться в придомовых территориях.

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В МЧС отметили, что в настоящее время в селе активно откачивается вода. Кроме того, спасатели ведут круглосуточное дежурство.

Эвакуация людей не требуется, так как жизни людей ничего не угрожает, заключили в гражданской защите Уфы.

Ранее в Краснодарском крае подтопило более 1,8 тысячи домов.