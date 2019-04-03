WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

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Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, предварительные выводы были сделаны в ходе анализа «черных ящиков».

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Подчеркивается, что члены экипажа предприняли необходимые шаги, чтобы исправить ситуацию, но не смогли восстановить контроль над самолетом после того, как отключили систему.

Ранее стало известно, когда назовут причину падения самолета в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.