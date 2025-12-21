На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ отреагировало на ситуацию с судном «Адлер» у берегов Швеции

Посольство РФ следит за ситуацией с судном «Адлер» у берегов Швеции
true
true
true
close
Holger.Ellgaard/Wikipedia

Посольство России в Швеции наблюдает за ситуацией с российским судном «Адлер», который встал на якорь у берегов скандинавской страны. Об этом сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

«Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», — отмечается в сообщении.

21 декабря телеканал SVT сообщил, что правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением. Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС.

На днях в Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана. Кроме этого, по словам начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича, РФ также усилила военное присутствие в Балтийском море. Он предположил, что российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку» теневого флота. Эту информацию подтвердили в Госдуме. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что танкеры охраняются с начала июня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти Туниса третий день держат в аэропорту пилотов из РФ и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами