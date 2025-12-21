Посольство РФ отреагировало на ситуацию с судном «Адлер» у берегов Швеции

Посольство России в Швеции наблюдает за ситуацией с российским судном «Адлер», который встал на якорь у берегов скандинавской страны. Об этом сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

«Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», — отмечается в сообщении.

21 декабря телеканал SVT сообщил, что правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением. Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС.

На днях в Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана. Кроме этого, по словам начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича, РФ также усилила военное присутствие в Балтийском море. Он предположил, что российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку» теневого флота. Эту информацию подтвердили в Госдуме. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что танкеры охраняются с начала июня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

