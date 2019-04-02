СМИ: Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти

Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью в адрес российского президента Владимира Путина, сообщает TJournal со ссылкой на источника.

В издании уточнили, что на Роскомнадзор «давит» прокуратура из-за новостей ярославских СМИ об оскорбительной надписи, которая появилась на УМВД в Ярославле 31 марта. Отмечается, что некоторые удалили соответствующую новость после обращения РКН.

В начале марта сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление госсимволов.