ЕС обсуждает полный запрет на морские сервисы в рамках 20-го пакета санкций против России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что полный запрет на морские сервисы и различные ограничения по удобрениям обсуждаются в рамках 20-го пакета санкций ЕС против РФ, передает «РИА Новости».

«Для этого (пакета санкций. — прим. ред.) страны предлагают разные меры, включая то, что вы упомянули - полный запрет на морские сервисы, а также вопросы по энергетике, энергетическим санкциям и различным удобрениям. То есть эти предложения находятся на столе. Работа продолжается. Я не могу сказать, что у нас уже есть соглашение - иначе мы бы уже объявили, что соглашение есть - но сегодня у нас было много обсуждений, и теперь мы продолжаем работу над этим», — подчеркнула Каллас.

Как сообщается, Европейский союз вводит новые ограничения на поставки удобрений из России. Так, в июле 2025 года были установлены дополнительные меры к уже существующей пошлине на импорт российских удобрений, которая составляла 6,5%. Теперь введен специальный тариф в размере 40 евро за тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных удобрений. В результате доля российских удобрений в общем объеме поставок в ЕС снизилась до 23% по сравнению с 28% четырьмя годами ранее.

До этого Каллас прокомментировала идею запретить въезд участникам СВО в Евросоюз. По мнению главы евродипломатии, эти люди представляют риск для безопасности. Она уточнила, что европейские чиновники «доработают эту идею», на случай прекращения огня или другого решения.

Ранее стало известно, что ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в годовщину СВО.