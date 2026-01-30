Размер шрифта
Финансист рассказал о «новом долларе»

Финансист Диашов заявил о невозможности полной замены доллара дирхамом ОАЭ
Ahmed Jadallah/Reuters

Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют «новым долларом» за крепкую привязку к американской валюте, но полностью она ее не заменит. Об этом агентству «Прайм» заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

По его словам, дирхам является надежной, но экзотической валютой, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования. Но ее нельзя воспринимать как полную или единственную замену мировым резервным валютам.

Диашов добавил, что дирхам полностью зависит от американского доллара, поэтому и падает вместе с ним автоматически. Экономика Эмиратов слишком сильно завязана на доходы от нефти и газа, и падение цен на них способно повлиять на курс, отметил финансист.

До этого член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова рассказала, что в марте 2026 года курс доллара уйдет в коридор 79–82 рубля со средним уровнем, близким к 80 рублям. Евро закрепится в районе около 92–93 рублей, а юань будет стоить 11,2–11,5 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с долларом в 2026 году.
 
