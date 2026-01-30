Финансист порекомендовал заменить карты Visa и Mastercard

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала агентству «Прайм», что банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, и их владельцам стоит задуматься о замене.

По оценке эксперта, ключевой проблемой для держателей карт Visa и Mastercard является истечение с 1 января 2025 года сроков действия сертификатов безопасности. Они подтверждают соответствие чипа карты установленным стандартам защиты и обеспечивают шифрование данных при проведении операций. После окончания срока их действия проверка кода, формируемого чипом, становится невозможной, что ведет к повышению рисков безопасности.

Валишвили пояснила, что истечение сертификатов не означает полной утраты картами возможности оплаты: часть функционала сохраняется, однако некоторые POS-терминалы могут отклонять операции. При этом ключевой проблемой, по ее словам, остается безопасность, в связи с чем банки рекомендуют замену карт, поскольку их длительное использование повышает риск компрометации данных.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что обновление банковских карт раз в пять лет позволит обеспечить защиту от мошенников. По словам эксперта, перевыпущенная карта имеет ряд преимуществ. В частности, такие карты получают новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код. При этом информация доступна только владельцу, подчеркнул Щербаченко.

Ранее россиян предупредили о риске уголовки за передачу банковской карты родственнику.