МИД РФ: в ЕС все больше политических сил, не воспринимающих линию фон дер Ляйен

Популярность политических сил, не воспринимающих линию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все больше растет в Европе. Об этом ТАСС рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, в ряде стран Евросоюза наблюдается рост популярности правых политических сил. Они «с весьма критических позиций» воспринимают инициативы Брюсселя, включая конфронтацию с Москвой.

Такая тенденция может свидетельствовать о том, что в европейском обществе назрел запрос на национально ориентированных политиков, которые заинтересованы в реальной защите собственных граждан.

До этого сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза к войне с Россией. Председатель ЕК предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила о заключении грандиозной сделки.