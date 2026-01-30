Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В МИД России рассказали о росте популярности правых политических сил в Евросоюзе

МИД РФ: в ЕС все больше политических сил, не воспринимающих линию фон дер Ляйен
Global Look Press

Популярность политических сил, не воспринимающих линию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все больше растет в Европе. Об этом ТАСС рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, в ряде стран Евросоюза наблюдается рост популярности правых политических сил. Они «с весьма критических позиций» воспринимают инициативы Брюсселя, включая конфронтацию с Москвой.

Такая тенденция может свидетельствовать о том, что в европейском обществе назрел запрос на национально ориентированных политиков, которые заинтересованы в реальной защите собственных граждан.

До этого сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза к войне с Россией. Председатель ЕК предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила о заключении грандиозной сделки.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!