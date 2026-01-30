Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Россияне пожаловались на высокие траты в рабочие дни

Половина россиян тратят 10–20 тыс. в месяц на обеды и напитки в рабочие дни
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Почти две трети офисных сотрудников (59%) волнуются из-за расходов в рабочие дни: 32% признаются, что тратят слишком много и не представляют, как сжать бюджет, а 27% хотели бы экономить, но не понимают, с чего начать, показал опрос аналитиков сети смарт-офисов SOK. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Практически половина (45%) опрошенных тратит в течение месяца 10–20 тыс. рублей на обеды, напитки и перекусы. Каждый седьмой укладывается в диапазон 20–30 тыс. рублей, 22% ограничиваются суммой в пределах 10 тыс. рублей в месяц. Более 30 тыс. рублей в месяц тратят лишь 5% респондентов. При этом 13% и вовсе отметили, что предпочитают не обращать внимание на подобные издержки.

Чаще всего белые воротнички тратят деньги на кофе и напитки навынос (28%), обеды в кафе и ресторанах (26%), а также доставку еды и продуктов в офис (23%). Перекусы в магазине или автоматах выбирает пятая часть респондентов. Только 15% заявили, что стараются не тратить деньги, ограничиваясь расходами на транспорт до работы и обратно.

Кофе, бабл-ти и другие напитки — отдельная статья расходов офисных сотрудников. Почти половина опрошенных покупают их каждый рабочий день: 26% делают это несколько раз, а 23% — не более одного стакана. Чаще всего сотрудники посещают кофейни рядом с офисом (34%) или в бизнес-центре (31%), а каждый пятый пользуется автоматами. У большинства опрошенных (42%) средний чек за стакан составляет 250–300 рублей. Почти четверть (23%) ограничивают свои расходы до 200 рублей, еще 22% готовы платить 350–450 рублей, и только 5% — более 500 рублей. При этом 30% респондентов отмечают рост цен на напитки, однако это не становится причиной отказываться от покупок.

«Часть рабочих расходов сотрудников сегодня покрывается за счет офисной инфраструктуры. Во многих современных бизнес-центрах кофе и чай уже включены в условия тарифов, поэтому резидентам не приходится тратиться на них в течение рабочего дня. Такой подход в том числе направлен на то, чтобы количество мелких и спонтанных трат сокращалось, хотя полностью исключить их, конечно, невозможно», — отметила операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Среди тех, кого беспокоят ежемесячные расходы (60%), почти половина признается, что оценивает их «на глаз». В то же время 21% тщательно ведут учет, а около трети предпочитают вовсе не отслеживать сумму, которую тратят. Интересно, когда речь заходит об оптимизации офисных расходов, более трети (43%) в первую очередь готовы экономить на обедах, затем на кофе и других напитках навынос (41%), при этом ужины и «посиделки» после работы с коллегами остаются наименее сокращаемой статьей расходов (17%).

Тем не менее россияне стали реже собираться после офиса. Лишь 9% опрошенных готовы проводить вечер с коллегами несколько раз в неделю. Встречи раз в пять дней оптимальны для 14%. Остальные же предпочитают редкие выходы: 18% соглашаются на времяпрепровождение раз в 1–2 месяца, а каждый восьмой — не чаще одного раза в месяц.

При этом суммы, которые опрошенные тратят на такие мероприятия, распределяются следующим образом: у 34% — 3–6 тыс. рублей в месяц, для более чем четверти — 6–10 тыс., и только у десятой части более 10 тыс. рублей.

Ранее в России стало меньше компаний с удаленкой.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!