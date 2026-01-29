«Идеологическая селекция». Губерниев, Зарубин и рэпер Жиган попали под санкции ЕС

Российские ведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель включены в санкционный список Евросоюза. В него также попали актер и танцор балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган. Совет ЕС заявил, что Россия «в течение многих лет ведет гибридные кампании» против европейских стран, а фигуранты списка «распространяют пропаганду и дезинформацию». Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ограничения «проявлением сегрегации и травлей инакомыслия».

Европейский союз включил в санкционный список шестерых российских тележурналистов и деятелей культуры – спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву, ведущую «Вестей» Марию Ситтель, бывшего ректора Севастопольской хореографической академии, танцора балета Сергея Полунина и рэпера Рому Жигана. Соответствующее решение Совета Евросоюза опубликовано в Официальном журнале ЕС.

«Россия в течение многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, при этом злонамеренные действия еще более обострились с начала агрессии против Украины и, по всей вероятности, будут продолжаться в обозримом будущем», – говорится в директиве.

Подчеркивается, что Губерниев пользовался «своей популярностью и влиянием для распространения российской пропаганды», Андреева «регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду», Ситтель «регулярно восхваляет режим Путина», Зарубин «часто распространяет антиукраинскую дезинформацию, называя среди прочего украинское правительство «режимом», а Жиган – «собирает деньги для российских вооруженных сил, а также критикует артистов», которые не поддерживают СВО.

«За российский спорт – со своей страной»

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС. Их счета в европейских банках, если таковые обнаружатся, будут заблокированы.

Зарубин уже прокомментировал свое попадание под европейские санкции, пошутив про возможный переход Гренландии под контроль США.

«Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать, — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США», — написал он в Telegram.

Губерниев тоже успел в своем Telegram-канале отреагировать на решение ЕС.

«Я был, есть и буду вместе с Россией, за Россию и российский спорт — со своей страной», — говорится в посте журналиста.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые европейские санкции «травлей инакомыслия».

«Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия» , — отметила дипломат в комментарии ТАСС.

Предыдущие санкции

В июле 2025 года ЕС ввел санкции против кинорежиссера Карена Шахназарова, главы Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, первого замминистра культуры Крыма Ольги Буровой, исполняющего обязанности ректора Крымского федерального университета Владимира Курьянова, гендиректора «Волгатранс» Виктора Фофанова, топ-менеджера компании «Технология развития открытых систем» Александра Ушко, акционера «Фосагро» Татьяны Литвиненко и других.

В санкционный список тогда также попали по одному гражданину из Азербайджана, Ирана, Индии и Китая.

В 18-й пакет санкционных мер ЕС против России вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.