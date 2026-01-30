Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

В регионе России объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
French Navy

На территории Курской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперштаб Курской области в Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Оповещение об угрозе атаки БПЛА информирует об опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах уровни опасности обозначаются цветами — красный и желтый. Красный сигнал означает чрезвычайную угрозу, а желтый — потенциальную. Для предупреждения населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в мобильных приложениях и официальные информационные каналы.

До этого режим опасности атаки БПЛА ввели в Пензенской области. Тогда как в Воронежской области из-за атаки беспилотника загорелись нефтепродукты. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, люди при этом не пострадали.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!