В регионе России объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Курской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперштаб Курской области в Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Оповещение об угрозе атаки БПЛА информирует об опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах уровни опасности обозначаются цветами — красный и желтый. Красный сигнал означает чрезвычайную угрозу, а желтый — потенциальную. Для предупреждения населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в мобильных приложениях и официальные информационные каналы.

До этого режим опасности атаки БПЛА ввели в Пензенской области. Тогда как в Воронежской области из-за атаки беспилотника загорелись нефтепродукты. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, люди при этом не пострадали.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.