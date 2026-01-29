«Хотя бы 60 дней, лучше подольше». Лавров ответил на просьбу Зеленского о перемирии

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о перемирии в зоне боевых действий неприемлемо для России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В Москве считают, что оно будет использовано для перевооружения ВСУ. Лавров также напомнил о недавних призывах лидера Украины «убивать по 50 тысяч русских» и назвал это признаком неадекватности.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал неприемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский. Этот период будет использован для перевооружения ВСУ, подчеркнул он.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо », — сказал министр в беседе с газетой Turkiye и телеканалом TGRT.

По словам Лаврова, предыдущие периоды перемирия показали, что они используются для накачивания Украины оружием, насильственной мобилизации украинцев и «общей передышки для киевского режима».

Министр добавил, что заявления Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине выглядят так, будто он одержал победу и на поле боя, и за его пределами.

«У меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами, которое началось при президенте Дональде Трампе из-за попыток Европы заставить американского президента следовать политике его заклятого противника — Джо Байдена», — сказал Лавров, имея в виду слова президента Украины о полной готовности соглашения с США и намерении Киева «не уступать ни пяди земли».

«Видна неадекватность»

Глава МИД РФ также подчеркнул в интервью, что недавние призывы Зеленского убивать по 50 тысяч россиян в месяц свидетельствуют о неадекватности политика.

«На днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — сказал Лавров.

По его мнению, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Владимир Зеленский».

27 января украинский президент сообщил, что поставил перед ВСУ и новым министром обороны Михаилом Федоровым задачу по достижению уровня потерь российской армии в 50 тысяч человек каждый месяц. Именно такой уровень потерь он счел оптимальным для «переосмысления в России целей и последствий» спецоперации.

«Не видели план»

Лавров рассказал также, что Москва так и не ознакомилась с соглашением между США и Украиной о гарантиях безопасности.

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Владимир Зеленский», — подчеркнул глава дипведомства​​​.

Он напомнил, что гарантии безопасности для РФ и Украины уже были сформулированы по итогам переговоров весной 2022 года в Стамбуле.

«Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности — отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами — все подробно и конкретно», — сказал министр.

Ранее Лавров подчеркивал, что российские власти не знают, о каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Киев, и будут принимать решения на основе реальных документов, а не «публичных игр».