В Госдуме предложили установить единый прожиточный минимум для пенсионеров

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить для пенсионеров прожиточный минимум в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представляется необходимым отменить отдельную величину прожиточного минимума для пенсионеров и установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере прожиточного минимума на душу населения, установив его в размере 50 тысяч рублей», — утверждается в обращении на имя министра труда Антона Котякова.

Миронов подчеркнул, что эта мера устранит возрастную дискриминацию в определении минимального уровня доходов. Он также уточнил, что необходимо пересмотреть методологию расчета прожиточного минимума и сделать так, чтобы он равнялся 50 тысячам рублей в месяц.

До этого Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат. Депутат отметил, что уже направлял в Минздрав предложение о введении такого моратория, однако, по его словам, инициатива пока не получила отклика.

Ранее Сергей Миронов предложил платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону.