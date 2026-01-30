Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Госдуме предложили установить единый прожиточный минимум для пенсионеров

Миронов предложил установить прожиточный минимум в 50 тыс. руб. для пенсионеров
Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить для пенсионеров прожиточный минимум в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представляется необходимым отменить отдельную величину прожиточного минимума для пенсионеров и установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере прожиточного минимума на душу населения, установив его в размере 50 тысяч рублей», — утверждается в обращении на имя министра труда Антона Котякова.

Миронов подчеркнул, что эта мера устранит возрастную дискриминацию в определении минимального уровня доходов. Он также уточнил, что необходимо пересмотреть методологию расчета прожиточного минимума и сделать так, чтобы он равнялся 50 тысячам рублей в месяц.

До этого Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат. Депутат отметил, что уже направлял в Минздрав предложение о введении такого моратория, однако, по его словам, инициатива пока не получила отклика.

Ранее Сергей Миронов предложил платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!